مصر: تأشيرة 5 سنوات متعددة الدخول لمواطني دول الخليج

مصر تمنح مواطني دولة خليجية تأشيرات متعددة الدخول لمدة 5 سنوات

وأشارت السفيرة هبة ذكي أن هذه التأشيرة صالحة لمدة خمس سنوات، ومتعددة الدخول، على ألا تتجاوز مدة الإقامة الواحدة 90 يوما، برسم يصل إلى 250 دينارا، وأيتي ذلك بهدف التسهيل على الكويتيين في زيارة بلدهم الثاني.

وبينت ذكي أن قرار منح الكويتيين تأشيرة متعددة الدخول لمدة خمس سنوات جاء بعد قرار وزير الداخلية بالموافقة على منح المواطنين في عدد من الدول من ضمنها الكويت تأشيرة لمدة خمس سنوات متعددة الدخول وذلك في إطار تسهيل وتسريع كافة الإجراءات أمام المواطن الكويتي لدخول مصر.

وأوضحت هبة ذكي أن تلك الإجراءات تأتي في إطار التنسيق والتعاون المتبادل بين مصر والكويت، وتأكيدا على ترحيب الدولة المصرية بالشعب الكويتي لزيارة مصر في أي وقت. (روسيا اليوم)