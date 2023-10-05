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عربي-دولي

قوات إسرائيلية تقتل فلسطينيين اثنين خلال اشتباك بالضفة الغربية

Lebanon 24
05-10-2023 | 06:07
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أعلن مسؤولون عسكريون وطبيون لرويترز إن قوات إسرائيلية قتلت فلسطينيين اثنين في اشتباك مع مسلحين بالضفة الغربية، الخميس.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في منشور على "فيسبوك" عن "استشهاد شابين برصاص الاحتلال قرب طولكرم، وهما الشهيد عبد الرحمن فارس محمد عطا (23 عاماً)، والشهيد حذيفة عدنان محمد فارس (27 عاماً)".
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وذكر الجيش الإسرائيلي أن الفلسطينيين كانا في سيارة وأطلقا منها أعيرة نارية على مركبة إسرائيلية بالقرب من طولكرم.

وأضاف أنه بعد مطاردة، أطلق الجنود النار على الاثنين في تبادل لإطلاق النار وعثروا على بندقية في سيارتهما.

من جهته، قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو " إننا نعتبر إيران مسؤولة بشكل مباشر عن موجة الإرهاب في الضفة الغربية وعن تشجيع وتمويل أعمال القتل ضد مواطني إسرائيل"، بحسب مراسل "الحرة".

وأضاف في بيان، أن حكومته "ستحارب بحزم لحماية مواطنيها"، معتبرا أن "الجيش وقوات الأمن تعمل بشجاعة وتصميم لما وصفه بتطهير الضفة من الإرهاب".

وقالت حركة حماس وحركة الجهاد الإسلامي إن رجالها كانوا يقاتلون جنودا في ذلك الوقت. ولم تعلن أي جماعة بعد انتماء الفلسطينيين الاثنين لها.

وشهدت الضفة الغربية، تصاعدا في أعمال العنف في الأشهر القليلة الماضية.
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