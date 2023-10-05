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عربي-دولي

ماسك يدعم أوربان في انتقاده قانون الاتحاد الأوروبي لـ "حرية الإعلام"

Lebanon 24
05-10-2023 | 07:30
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أيد الملياردير إيلون ماسك رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان الذي اعتبر قانون حرية الإعلام المستقبلي للاتحاد الأوروبي تعديا على الحرية ووسيلة للسيطرة من قبل الاتحاد الأوروبي.

وكان أوروبان قد كتب على موقع X أن بروكسل تقدمت باقتراح آخر "يحد من الحرية"، وبينما يهدف القانون الجديد إلى "حماية الصحافة من الضغوط السياسية"، فإنه سيؤدي إلى فرض سيطرة كاملة على وسائل الإعلام. وتابع أوربان: "ونحن، بلدان أوروبا الوسطى، شهدنا ذلك بالفعل في الماضي. وكان يطلق عليها اسم الدعاية الشيوعية وغرفة الثقافة الإمبراطورية (في ظل نظام هتلر)، ولن يحدث ذلك مطلقا مرة أخرى!".

 

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية للقيم الأوروبية والشفافية فيرا يوروفا قد قالت في وقت سابق إن قانون الاتحاد الأوروبي المستقبلي بشأن حرية الإعلام سيكون بمثابة إشارة تحذير خطيرة لدول الاتحاد الأوروبي، وخاصة هنغاريا وفرنسا.

وفي رأيها، فإن هناك ميلا في هنغاريا لاحتكار المعلومات، وهو ما ترغب بروكسل في منعه في الدول الأعضاء الأخرى، بما في ذلك من خلال فرض غرامات مرتفعة. وفيما يتعلق بفرنسا، أشارت يوروفا إلى "حماية ضعيفة للغاية" للصحفيين، مضيفة أن البلاد تعارض القانون الأوروبي بشأن حرية الإعلام، وترى فيه تهديدا بـ "تدمير نظامها الرائع". (وكالات)

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