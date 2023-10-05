بسبب مزحة.. الإبلاغ عن سوناك إلى الشرطة

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تم إبلاغ الشرطة في إسكتلندا عن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بسبب مزحة ألقاها عن رئيسة وزراء إسكتلندا السابقة نيكولا ستيرجن في خطابه أمام مؤتمر حزب المحافظين.وذكرت صحيفة "الغارديان" أن سوناك حاول أن يسخر من زعيمة الحزب الوطني الاسكتلندي السابقة والوزيرة الأولى بعد أن تم القبض عليها واستجوابها كجزء من تحقيق تجريه شرطة اسكتلندا في الشؤون المالية لحزبها.وأطلق سراح ستيرجن دون توجيه اتهامات إليها بعد اعتقالها في تموز، وقد نفت ارتكاب أي مخالفات. (روسيا اليوم)