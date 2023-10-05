أصاب 400 ألف شخص... هل "كورونا" وراء هذا "الوباء الخطير"؟

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ذكرت "العربية"، أنّ تكهنات ظهرت حول السبب وراء انتشار وباء التهاب الملتحمة، الذي أصاب ما يقرب من 400 ألف شخص بمرض العين الوردية منذ بداية العام في باكستان، والذي أدى إلى إغلاق أكثر من 50 ألف مدرسة في بداية الشهر الجاري في محاولة لوقف انتشار العدوى الفيروسية.وبحسب ما نشرته مجلة "نيوزويك" الأميركية، إن التهاب الملتحمة هو التهاب الغشاء المخاطي الذي يغطي الجزء الأمامي من العين والجفون، وعادة ما يكون سببه عدوى بكتيرية أو فيروسية. ومن المعروف أن تفشي المرض في باكستان يرجع إلى فيروس وليس عدوى بكتيرية.وبما أن التهاب الملتحمة هو أحد أعراض بعض متغيرات فيروس كورونا، فإن التكهنات تشير إلى أنه ربما يكون فيروس كورونا هو الفيروس المسبب لتفشي وباء العين الوردية.وقالت كاثرين بينيت، أستاذة علم الأوبئة والصحة في جامعة ديكين بأستراليا، في تصريح لمجلة "نيوزويك": "إن العين الوردية هي أحد أعراض المتغيرات الأصلية لفيروس "سارس-كوف-2" المسبب لمرض "كوفيد-19"، ولكنها أصبحت أقل شيوعًا مع المتغيرات الفرعية اللاحقة".وأوضحت قائلة إن "الأطفال نجوا نسبيًا من العدوى في الموجات المبكرة، ولكن مع وجود متغيرات فرعية لاحقة أكثر قدرة على إحداث العدوى لدى الأطفال، ظهر المزيد من حالات العين الوردية. هذا العام في أبريل ومايو، كانت التقارير عن التهاب الملتحمة في ارتفاع عندما اجتاح متغير XBB 1.18، والمتغيرات الفرعية الأخرى ذات الصلة من أوميكرون، دولًا مثل الولايات المتحدة.وأضافت انه "مع ظهور متغيرات اوميكرون الجديدة شديدة العدوى في بلد ما، يرتفع العدد الإجمالي للعدوى مع بدء تضاؤل المناعة التي تم إنشاؤها في الموجة السابقة، وتكتسب المتغيرات الجديدة ميزة أنها لا يمكن التعرف عليها من قبل جهاز المناعة في جسم الإنسان".ويمكن أن يحدث التهاب الملتحمة بسبب فيروسات كوفيد-19 بسبب ارتباط الفيروس بهياكل العين والملتحمة، مما يسبب الالتهاب. بحسب دكتور نيل مابوت، رئيس قسم أمراض المناعة في جامعة إدنبرة باسكتلندا: "يرتبط البروتين الشوكي لفيروس سارس-كوف-2 بمستقبلات ACE2 الموجودة في الخلايا لإصابة أجسام البشر"، مشيرًا إلى أن " مستقبلات ACE2 توجد على الغشاء (الملتحمة) الذي يحمي العين. إن هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتحديد ما إذا كانت الطفرات في البروتين الشوكي لمتغير XBB.1.16 المسبب لمرض كوفيد-19 تُمكنه من الارتباط بسهولة أكبر بمستقبلات "في الملتحمة وتصيب العين."ولكن يعد التهاب الملتحمة عرضًا غير شائع نسبيًا لفيروس كورونا، مما يجعل من غير المرجح رؤيته لدى الكثير من الأشخاص في جميع أنحاء باكستان إذا كان فيروس كورونا هو السبب. (العربية)