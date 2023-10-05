تحذير من أدوية خطيرة في دولة عربيّة... إليكم قائمة بأسمائها

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أصدرت هيئة الدواء المصرية العديد من المنشورات التحذيرية التي طالبت فيها "بضبط وتحريز بعض الأدوية لوجود غش تجاري فيها أو أنها غير مطابقة للمواصفات من بينها عقار الفياغرا 100 ملغم".وقررت هيئة الدواء سحب 5 أصناف دوائية منذ بداية العام الجاري بسبب وجود "غش تجاري" أو كونها غير مطابقة للمواصفات، فيما حذرت من عبوات مقلدة لـ22 عقارا آخر خلال 2023.أصدرت هيئة الدواء قرارا بسحب مستحضر بيطري لعلاج الدواجن وهو Atozuril 0.5% 500mg وذلك لعدم مطابقته للمواصفات.وقررت هيئة الدواء سحب مستحضر لعلاج الألم المصاحب للالتهابات وهو "زور سي" وذلك لعدم مطابقته للمواصفات، وسحب مستحضر لمنع الأنيميا وهو "أنسكلارين شراب 120 مل"، ومستحضر لعلاج الحالات التي تعانى من ضيق التنفس الشديد للأطفال وهو "Alveofact 108 mg"، ومضاد حيوي لعلاج الالتهابات المختلفة التي تسببها البكتيريا لدي الأطفال، وهو "Deltaclav 228.5 mg/5ml".وحذرت هيئة الدواء من وجود عدد من العبوات المقلدة لبعض المستحضرات الطبية خلال 2023، والتي جاءت وفقا للآتي:مستحضر "Deltaclav 457mg/5ml"، وهو مضاد حيوي يعالج الالتهابات البكتيرية.مستحضر "Ciprofloxacin 500 MG"، وهو مضاد حيوي يعالج الالتهابات البكتيرية.مستحضر "فياغرا 100 مجم".مستحضر "اكسفورجي اتش سي تي" لعلاج ضغط الدم."قطرة توينزول" المستخدمة لعلاج الضغط المرتفع داخل العين.مستحضر "بيرفورما اكسترا" وهو بخاخ يُستخدم لعلاج ضعف بصيلات الشعر.مستحضر "اوغمنتين أي اس 600مجم/5مل" وهو مضاد حيوي يستخدم في علاج الالتهابات البكتيرية."نيفكسال" المستخدمة لتخفيف الألم والالتهاب المرتبط بعملية جراحة إزالة المياه البيضاءمستحضر "هيمان البومين 20".مستحضر "سيبروباي 750 و50".مستحضر "هاي بيوتك إن 600 مجم/5" المستخدم في علاج الالتهابات البكتيرية لدي الأطفال.مستحضر "بريدنيزولون" المستخدم في علاج الالتهابات.مستحضر "تافانيك 500 مجم" المستخدم في علاج الالتهابات.مستحضر "أوكسيبروجيست"، مانع للحمل طويل الأمد.مستحضر "أوتريڤين 0.1%"، بخاخ لاحتقان الأنف.مستحضر "كونترولوك 40"، يستخدم في علاج عسر الهضم.قطرة "ديفلوستيرو"، تستخدم لعلاج التهابات العين.مستحضر "برونشيكم إلكسير"، تستخدم لعلاج نزلات البرد في الصدر.قطرة "بولي فريش"، تستخدم لعلاج جفاف العين.مستحضر "تاريفيد 200 مجم"، مضاد حيوي لعلاج الالتهابات البكتيرية.مستحضر "إيفاليكس"، مكمل غذائي.مستحضر "أوستيوكير"، وهو شراب لنقص الكالسيوم والفيتامينات والماغنسيوم (روسيا اليوم)