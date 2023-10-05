طائرة محمولة على ظهر الجنود.. سلاح "ثوري" في ترسانة الصين

عرضت الصين خلال مؤتمر دفاعي خاص بها طائرة مسيرة صغيرة، تزن أقل من 2 كيلو غرام، توضع في حقيبة ظهر، وتمكن جندي المشاة من حمل 4 منها في نفس الوقت.
وذكرت صحيفة "ساوث تشينا مورنينغ بوست" في تقرير لها الأربعاء، أن الجيش الصيني يدرس اعتبار هذه الطائرة سلاحا أسياسيا ضمن عتاده الأساسي.
وبشيء من التفصيل، جاء في تقرير الصحيفة الصادرة في هونغ كونغ حول إمكانيات المسيرة فائقة الصغر:
بداية، يلفت الخبير العسكري، مازن صالح، إلى أن تصنيع الطائرات المسيرة هي تكنولوجيا أميركية، أخفتها واشنطن عن عيون العالم وقتا طويلا، وبمجرد ظهورها سعت الدول الكبرى لاقتناص هذا السلاح؛ لدوره في تقليل الخسائر البشري. (سكاي نيوز)