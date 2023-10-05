الكاتب النرويجي يون فوس يفوز بجائزة نوبل للآداب

منحت جائزة نوبل في الأدب للكاتب النرويجي يون فوس عن "مسرحياته المبتكرة ونثره، الذي يعطي صوتا لما لا يمكن قوله"، وفقا للأكاديمية السويدية.



فوس، البالغ من العمر 64 عاماً، هو أحد أبرز الكتاب المسرحيين في بلاده، وقد كتب حوالي 40 مسرحية بالإضافة إلى الروايات والقصص القصيرة وكتب الأطفال والشعر والمقالات. (العربية)

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