عدد القتلى كبير.. إستهداف كليّة العلوم الحربيّة في سوريا وزير الدفاع وقيادات عسكريّة كانوا في داخلها

أفاد مصدر أمني أنّ "صوت الانفجار الذي سمع دويه في أرجاء أحياء حمص الغربية، ناجم عن اعتداء إرهابي على أحد مباني كلية العلوم الحربية، بواسطة طيران مسيّر تابع لمجموعات مسلحة".

وأكد مصدر طبي في محافظة حمص لـ"سبوتنيك" "إصابة عدد كبير من طلاب الضباط جراء الهجوم الإرهابي على حفل تخرج كلية العلوم الحربية"، بينما أشارت وكالة "تاس" الروسيّة، إلى أنّ عدد القتلى هو 54.

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توازياً، قال المرصد السوري إنّ "قيادات عسكرية كبيرة ووزير الدفاع السوريّ كانوا في الكلية الحربية أثناء استهدافها".

وفي السياق عينه، أفادت "روسيا اليوم" أنّ "وزير الدفاع السوري غادر حفل الكلية الحربية قبل الهجوم".