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عربي-دولي

عدد القتلى كبير.. إستهداف كليّة العلوم الحربيّة في سوريا وزير الدفاع وقيادات عسكريّة كانوا في داخلها

Lebanon 24
05-10-2023 | 07:59
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أفاد مصدر أمني أنّ "صوت الانفجار الذي سمع دويه في أرجاء أحياء حمص الغربية، ناجم عن اعتداء إرهابي على أحد مباني كلية العلوم الحربية، بواسطة طيران مسيّر تابع لمجموعات مسلحة".
 
وأكد مصدر طبي في محافظة حمص لـ"سبوتنيك" "إصابة عدد كبير من طلاب الضباط جراء الهجوم الإرهابي على حفل تخرج كلية العلوم الحربية"، بينما أشارت وكالة "تاس" الروسيّة، إلى أنّ عدد القتلى هو 54.
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توازياً، قال المرصد السوري إنّ "قيادات عسكرية كبيرة ووزير الدفاع السوريّ كانوا في الكلية الحربية أثناء استهدافها".
 
وفي السياق عينه، أفادت "روسيا اليوم" أنّ "وزير الدفاع السوري غادر حفل الكلية الحربية قبل الهجوم".
 
وفي أوّل تعليق لها، قالت وزارة الدفاع السورية إنّ "تنظيمات إرهابية استهدفت حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية عبر مسيّرات تحمل ذخائر متفجرة"، وأضافت: "سنرد بقوة وحزم على التنظيمات الإرهابية وسنحاسب المنفذين لهذا العمل الإجرامي". (سبوتنيك - العربية - سكاي نيوز - روسيا اليوم)
 
 
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