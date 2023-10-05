ما الأسلحة التي تحتاجها أوكرانيا لإكمال الحرب مع روسيا؟





Advertisement وأمام هذا المعطى تتركز جهودُ الحلفاء على مساعدة كييف للحصول على الذخيرة المناسبة، آخر هذه الجهود، نقل الجيش الأميركي حوالى 1.1 مليون طلقة من عيار 7.62 ملم صودرت من إيران إلى القوات المسلحة الأوكرانية.



وتعد ذخيرة 7.62 ملم معتادة للاستخدام في بنادق كلاشينكوف السوفييتية ومشتقاتِها. وما زالت أوكرانيا تعتمد على مثل هذه الأسلحة في العديد من وحَداتها.



وتنصب الجهودُ الأميركية أيضا على تزويد الجيش الأوكراني، بالمزيد من قذائف المدفعية عيار 155 ملم، التي تُستخدم في مدافع "الهاوتزر" وتنشرها كييف على طول خط المواجهة.



وفي الوقت الحالي تقوم الولايات المتحدة بتصنيع ما يصل إلى 24 ألف قذيفة عيار 155 ملم شهريا، وهو رقمٌ أعلى بالفعل مما كان عليه قبل الحرب.



وكان نقص الإمدادات الأميركية من القذائف عيار 155 ملم أحد أهم الأسباب وراء القرار المثير للجدل الذي اتخذه بايدن، بتزويد أوكرانيا بقنابلَ عنقودية.



إلى ذلك، أرسلت بريطانيا لكييف قذائفَ تحتوي على يورانيوم مُستنفَد في وقت سابق هذا العام.



وأعلنت الولايات المتحدة أنها تُخطط لأول مرة، إرسال ذخائر تحتوي على يورانيوم منضب لأوكرانيا وهي ذخائر خارقة ويمكن أن تُستخدَمَ في صواريخ "جافلين" مثلا أو أي سلاح مضاد للدروع، ويرى خبراء عسكريون أن الذخائر لا تستطيع تغيير شكل المعركة وما هي إلا أدوات تساعد، ولكنها لا تغير قواعدَ اللعبة.



ويقول مساعد وزير الدفاع السابق أوليكسي ميلنيك في هذا السياق، إنّ "أوكرانيا تحتاج إلى كميات ضخمة من الذخائر، العتاد، وأيضا الصواريخ لأن هناك اسهتلاكا يوميا لهذه الذخائر". ذكر موقع "سكاي نيوز"، أنّ عدّة تقارير أوضحت أن روسيا نجحت في الاستخدام الجيّد للاحتياط العسكري، وأن لدى موسكو مخزونات ضخمة من المدفعية والذخائر، التي تم نشرُها طَوالَ الصراع الروسيّ - الأوكرانيّ.وأمام هذا المعطى تتركز جهودُ الحلفاء على مساعدة كييف للحصول على الذخيرة المناسبة، آخر هذه الجهود، نقل الجيش الأميركي حوالى 1.1 مليون طلقة من عيار 7.62 ملم صودرت من إيران إلى القوات المسلحة الأوكرانية.وتعد ذخيرة 7.62 ملم معتادة للاستخدام في بنادق كلاشينكوف السوفييتية ومشتقاتِها. وما زالت أوكرانيا تعتمد على مثل هذه الأسلحة في العديد من وحَداتها.وتنصب الجهودُ الأميركية أيضا على تزويد الجيش الأوكراني، بالمزيد من قذائف المدفعية عيار 155 ملم، التي تُستخدم في مدافع "الهاوتزر" وتنشرها كييف على طول خط المواجهة.وفي الوقت الحالي تقوم الولايات المتحدة بتصنيع ما يصل إلى 24 ألف قذيفة عيار 155 ملم شهريا، وهو رقمٌ أعلى بالفعل مما كان عليه قبل الحرب.وكان نقص الإمدادات الأميركية من القذائف عيار 155 ملم أحد أهم الأسباب وراء القرار المثير للجدل الذي اتخذه بايدن، بتزويد أوكرانيا بقنابلَ عنقودية.إلى ذلك، أرسلت بريطانيا لكييف قذائفَ تحتوي على يورانيوم مُستنفَد في وقت سابق هذا العام.وأعلنت الولايات المتحدة أنها تُخطط لأول مرة، إرسال ذخائر تحتوي على يورانيوم منضب لأوكرانيا وهي ذخائر خارقة ويمكن أن تُستخدَمَ في صواريخ "جافلين" مثلا أو أي سلاح مضاد للدروع، ويرى خبراء عسكريون أن الذخائر لا تستطيع تغيير شكل المعركة وما هي إلا أدوات تساعد، ولكنها لا تغير قواعدَ اللعبة.ويقول مساعد وزير الدفاع السابق أوليكسي ميلنيك في هذا السياق، إنّ "أوكرانيا تحتاج إلى كميات ضخمة من الذخائر، العتاد، وأيضا الصواريخ لأن هناك اسهتلاكا يوميا لهذه الذخائر".

ويوضح أنّ "أوكرانيا تعتمد بشكل كبير على الدعم الأجنبي العسكري، ونحن نواجه عدوا قويا جدا".

ويضيف: "روسيا لها موارد ومعدات أكثر بكثير من أوكرانيا سواء موارد بشرية أو الذخائر أو المعدات المختلفة، ولذلك أوكرانيا تعتمد على دعم الدول الغربية".

ويقول: "روسيا قد استعدت لهذه الهجمات ضمن الهجوم المضاد، وأوكرانيا أصبحت تقاتل كذلك باستمرار. وتحولت الحرب إلى حرب استنزاف".

ويُشير إلى أنّ "أوكرانيا تحاول أن تستمر في المبادرة والهجوم، حتى في الشتاء فإن المعارك ستتواصل ولن تتلاشى وتتبدد".

ويُتابع: "زيلينسكي والأوكرانيون من دبلوماسيين وساسة يريدون أن يقنعوا الغرب باستمرار تقديم الدعم على الأقل في مستواه الحالي حتى يواصلون".