Advertisement

إقتصاد

إبتداءً من هذا التاريخ... ممنوع سحب الدولار في بلدٍ عربيّ

Lebanon 24
05-10-2023 | 08:38
A-
A+
Doc-P-1113947-638321173453597510.png
Doc-P-1113947-638321173453597510.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال مسؤول كبير في البنك المركزي العراقي لوكالة "رويترز"، إن البلاد ستحظر السحب النقدي والمعاملات بالدولار اعتبارا من الأول من كانون الثاني 2024، وذلك في أحدث مسعى للحد من إساءة استخدام احتياطيات البلاد من العملة الصعبة في الجرائم المالية والتهرب من العقوبات الأميركية على إيران.
Advertisement

وأضاف أنّ "الهدف من الخطوة هو وقف الاستخدام غير المشروع لنحو 50 بالمئة من مبلغ نقدي يبلغ 10 مليارات دولار يستورده العراق سنويا من بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك".

وتأتي هذه الخطوة في إطار حملة أوسع لوقف اعتماد الاقتصاد على الدولار بعدما بدأ السكان يفضلون العملة الأميركية على الدينار. (سكاي نيوز)
 
 

إقتصاد

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:09 | 2023-10-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:46 | 2023-10-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:40 | 2023-10-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2023-10-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:40 | 2023-10-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:45 | 2023-10-05
09:30 | 2023-10-05
09:00 | 2023-10-05
08:46 | 2023-10-05
08:33 | 2023-10-05
08:00 | 2023-10-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24