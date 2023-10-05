إبتداءً من هذا التاريخ... ممنوع سحب الدولار في بلدٍ عربيّ

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قال مسؤول كبير في البنك المركزي العراقي لوكالة "رويترز"، إن البلاد ستحظر السحب النقدي والمعاملات بالدولار اعتبارا من الأول من كانون الثاني 2024، وذلك في أحدث مسعى للحد من إساءة استخدام احتياطيات البلاد من العملة الصعبة في الجرائم المالية والتهرب من العقوبات الأميركية على إيران.وأضاف أنّ "الهدف من الخطوة هو وقف الاستخدام غير المشروع لنحو 50 بالمئة من مبلغ نقدي يبلغ 10 مليارات دولار يستورده العراق سنويا من بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك".وتأتي هذه الخطوة في إطار حملة أوسع لوقف اعتماد الاقتصاد على الدولار بعدما بدأ السكان يفضلون العملة الأميركية على الدينار. (سكاي نيوز)