وزير الدفاع السوري غادر حفل الكلية الحربية بحمص قبل هجوم المسيرات

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أفادت مراسلة "روسيا اليوم" في سوريا، بأن وزير الدفاع السوري علي عباس ومحافظ حمص كانا حاضرين خلال حفل التخرج حيث وقع الهجوم، مؤكدة أن الاستهداف وقع عقب مغادرتهما.وأصدرت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة بيانا عسكريا قالت فيه: إن "التنظيمات الإرهابية المسلحة المدعومة من أطراف دولية معروفة قامت ظهر اليوم باستهداف حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية في حمص عبر مسيرات تحمل ذخائر متفجرة وذلك بعد انتهاء الحفل مباشرة، ما أسفر عن ارتقاء عدد من الشهداء من مدنيين وعسكريين ووقوع عشرات الجرحى بينهم إصابات حرجة في صفوف الأهالي المدعوين من نساء وأطفال، إضافة إلى عدد من طلاب الكلية المشاركين في التخرج".وأكدت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة أنها تعتبر هذا "العمل الإرهابي الجبان عملا إجراميا غير مسبوق، وتؤكد أنها سترد بكل قوة وحزم على تلك التنظيمات الإرهابية أينما وجدت، وتشدد على محاسبة المخططين والمنفذين لهذا العمل الإجرامي الذي سيدفعون ثمنه غاليا".