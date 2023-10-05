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إيران تنوي إرسال إنسان إلى الفضاء

Lebanon 24
05-10-2023 | 09:30
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أعلن وزير التكنولوجيا والاتصالات المعلوماتية الإيراني عيسى زاربور أن بلاده بصدد إرسال إنسان إلى الفضاء في غضون 5 أعوام.

وأوضح قائلا: "من أجل إرسال إنسان أو أي كائن حي إلى الفضاء من الضروري إنشاء كبسولة حيوية خاصة. ونحن نمر الآن بالمرحلة المبكرة لتلك العملية. بينما تخطط إيران لتجربة الكبسولة الجديدة في غضون بضعة أشهر"، وأضاف قائلا:" نأمل بأن نرسل إلى الفضاء مواطنا من الجمهورية الإسلامية خلال 5 أعوام".

 
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يذكر أن رئيس وكالة الفضاء الإيرانية حسن سلاري كان قد أفاد الأربعاء 4 أكتوبر ببدء العمل على تطوير صاروخ "سرير" الذي سيسمح بإيصال الأقمار الصناعية إلى مدار الأرض الثابت، وقال إن الوكالة قد بدأت في تصميم أول قمر صناعي للسبر الراداري والقمر الصناعي " Nahid-3" للاتصالات.

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