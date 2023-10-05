متى ستسحب فرنسا قواتها من النيجر؟

قالت وزارة القوات المسلحة الفرنسية في بيان، إن انسحاب القوات الفرنسية من النيجر سيبدأ هذا الأسبوع، فيما ذكر المجلس العسكري في النيجر أن فرنسا ستسحب 400 عنصر من قاعدة "أولام" شمال نيامي هذا الأسبوع، وأنه سيتم تفكيك القاعدة الجوية الفرنسية في نيامي قبل نهاية العام. (العربية)

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