من سيفوز بجائزة نوبل للسلام هذا العام؟

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مع اقتراب إعلان الفائز أو الفائزين بجائزة نوبل للسلام في أوسلو، غدا الجمعة، تُشير التكهنات إلى أن أبرز المرشحين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، والأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، والمعارض الروسي لبوتين أليكسي نافالني، والصحافي فلاديمير كارا مورزا. كما أن من بين المرشحين سفير ميانمار لدى الأمم المتحدة كياو مو تون.لكن في ظل الإحباط حيال المشهد الجيوسياسي الحالي في العالم، يرى البعض أنه يجدر ربما الإحجام هذه السنة عن منح جائزة السلام، لكن لجنة نوبل لا تحبّذ مثل هذا الخيار الذي اتخذته آخر مرّة عام 1972، إذ تعتبره إقرارا بالفشل. (العربية)