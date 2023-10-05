بوتين للغرب: من أنتم؟

Advertisement

وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الكلمة التي ألقاها أمام "منتدى فالداي الدولي" الذي عقد في منتجع سوتشي، انتقادات شديدة اللهجة للغرب، ولسياسة الهيمنة التي يفرضها على دول العالموجاء في الكلمة التي القاها الرئيس: إن الشعوب التي تعرف مصالحها يتعين عليها التخلص من هذا الفكر الاستعماريواعتبر أن من الواجب الخروج من الحلقة المفرغة التي فرضها الغرب بغية السيطرة على الفكر الإنساني.وتابع قائلا: إن الحضارة في مفهومنا متنوعة ومختلفة للغاية.وأضاف: الغرب يحاول استبدال القانون الدولي بقواعد يضعونها بأنفسهم، وزملاؤنا في الولايات المتحدة والغرب يحاولون أن يعلّموا الغير كيفية التعامل مع هذه القواعد.وتساءل الرئيس الروسي موجها خطابه للغرب: من انتم ؟ ومن أعطاكم هذا الحق؟ (روسيا اليوم)