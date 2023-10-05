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عربي-دولي

اخترق سطح المياه نحو الأعماق.. إطلاق "طوربيد" بحري من مسيّرة (فيديو)

Lebanon 24
05-10-2023 | 11:49
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تمكنت طائرة من دون طيار "مسيّرة" من إطلاق صاروخ بحري "طوربيد"، وذلك للمرة الأولى في تطور سيكون له انعكاسات على ساحات القتال البحرية.

وبحسب صحيفة "الصن" البريطانية، فإن المسيّرة التي تحمل اسم "T-600"، سميت باسم الآلة المدعومة من الذكاء الاصطناعي وظهرت في مسلسل الخيال العلمي الأميركي "Terminator".
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وقالت الصحيفة إن الطائرة المسيّرة نجحت في إطلاق الطوربيد من السماء صوب أعماق البحر. 

وأظهر مقطع فيديو الطوربيد "Sting Ray" مثبتة أسفل طائرة مسيّرة من طراز "كوادكوبتر" البريطانية الصنع.

وحلقت المسيّرة فوق المحيط قبل أن تطلق الصاروخ البحري الذي اخترق سطح المياه نحو الأعماق.


وجرى عرض إطلاق السلاح خلال تدريبات لحلف شمال الأطلسي في البرتغال أواخر أيلول  الماضي، حيث أظهر قدرات غير عادية في مواجهة الغواصات.

وأظهرت هذه التجربة أن لدى الطائرات المسيّرة قدرات كامنة على أتمتة الدعم اللوجستي والإمداد وعمليات إخلاء الجرحى والقتلى.
 
 



مواصفات المسيّرة

يوازي حجم هذه المسيرة حجم السيارة العادية، وهي قادرة على الطيران بحمولة 200 كيلوغرام.
يمكنها الطيران بسرعة قصوى تصل إلى 140 كيلومترا في الساعة، وتتميز بمدى إطلاق يصل إلى 80 كيلومترا.
هذه الطائرة مصنوعة من سبائك التوتانيوم حصرا. (سكاي نيوز)
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