عدوان جديد على سوريا.. استهدف محطتي كهرباء القامشلي وعامودا

أفاد المرصد السوري بأن طائرة مسيرة تركية استهدفت محطتي نفط في ريف القامشلي.

بدورها، قالت وكالة الأنباء السورية: "خرجت محطتا كهرباء شمال القامشلي وعامودا من الخدمة جراء اعتداء تركي استهدفهما ظهر اليوم".

Advertisement

وأكد مدير عام شركة كهرباء الحسكة المهندس صالح إدريس في تصريح لـ"سانا" خروج المحطتين اللتين تغذيان مناطق واسعة من المحافظة من الخدمة جراء الأضرار التي طالتهما جراء العدوان التركي، مشيراً إلى أن الشركة بانتظار استقرار الأوضاع للكشف على المحطات ومعرفة حجم الأضرار للمباشرة بالإصلاح.





وأضاف أن "خروج محطة كهرباء عامودا من الخدمة تسبب بتوقف محطة مياه علوك عن العمل وتوقف ضخ المياه إلى أهالي مدينة الحسكة بسبب انقطاع التيار الكهربائي كونها تتغذى من محطة كهرباء الدرباسية التي تتغذى من محطة عامودا".

كذلك، نقلت "رويترز" عن مسؤولين أميركيين قولهم إن "مقاتلة أميركية من طراز إف 16 أسقطت مسيرة تركية حلقت قرب قوات أميركية في سوريا".