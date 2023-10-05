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عربي-دولي
بأشدّ العبارات.. "الخارجية" السوريّة تدين "هجوم حمص": سنردّ بكلّ قوة وحزم
Lebanon 24
05-10-2023
|
12:47
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أدانت وزارة الخارجية السورية "بأشد العبارات الجريمة النكراء باستهداف التنظيمات الإرهـابية حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية في حمص"، مشيرة الى ان "الجريمة تُعبّر مجدداً عن إمعان مرتكبيها في نهجهم الإرهابي الدموي الوحشي الذي عانى منه الشعب السوري على مدى السنوات الماضية".
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وشدّدت الوزارة في بيان، على أن "هذا العمل الإرهابي لن يثنيها عن المضي قدماً في سعيها لاستئصال آفة الإرهاب ورعاته"، مؤكدة أنها "سترد بكل قوة وحزم على تلك التنظيمات الإرهابية أينما وجدت على أراضي الجمهورية العربية السورية حتى القضاء التام عليها".
كما طالبت الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي "بإدانة هذا العمل الإرهابي الجبان، ومساءلة الدول الراعية للإرهاب عن جرائمها بحق الشعب السوري"، وفقاً للبيان.
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