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عربي-دولي

إطلاق نار على مركبة إسرائيلية بنابلس.. وجيش الاحتلال يطارد المنفذ (صور)

Lebanon 24
05-10-2023 | 13:10
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أفادت "القناة 14" العبرية مساء الخميس بأن عملية إطلاق نار استهدفت مركبة إسرائيلية في منطقة حوارة بنابلس في الضفة الغربية.

وبحسب القناة العبرية، فإن العملية لم تسفر عن إصابات، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال الجيش الإسرائيلي تطارد المنفذ.
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وأصيبت مستوطنة بالهلع بعد إطلاق النار على مركبتها في حوارة وفقاً للقناة العبرية، التي أشارت إلى أن إطلاق النار أدى إلى تحطم الزجاج الخلفي للسيارة.

وأوضحت وسائل إعلام عبرية أن منفذ عملية إطلاق النار انسحب من المكان بسلام، فيما لا تزال القوات تجري عمليات تمشيط بالمنطقة بحثا عنه.

وبحسب مجموعة المسعفين التابعة لمنظمة إنقاذ بلا حدود، فقد هاجم مسلحون سيارة عائلية في عملية إطلاق نار بالقرب من حوارة في الضفة الغربية وكانت تقل شخصين بالغين وطفلا.

وأفاد شهود عيان كانوا قريبين بأنهم سمعوا إطلاق نار وأن أحد السكان تعرف على المشتبه به الذي يحمل مسدسا في يده وهو يفر من المنطقة إلى بيتو، وفقا لمنظمة إنقاذ بلا حدود. (روسيا اليوم)
 
إعلام عبري: إطلاق نار على مركبة إسرائيلية في منطقة حوارة بنابلس والجيش يطارد المنفذ (صور + فيديو)
 
إعلام عبري: إطلاق نار على مركبة إسرائيلية في منطقة حوارة بنابلس والجيش يطارد المنفذ (صور + فيديو)
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