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عربي-دولي

مأساة حمص مستمرّة.. ارتفاع حصيلة قتلى هجوم المسيّرات على الكلية العسكرية إلى 100!

Lebanon 24
05-10-2023 | 13:24
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ارتفعت حصيلة قتلى هجوم المسيّرات على الكلية العسكرية في حمص إلى 100 قتيل، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقبيل ذلك، أوردت وسائل إعلام سورية ووكالة "تاس" الروسية، أن عدد قتلى الهجوم ارتفع إلى 54. وذكر التلفزيون السوري، اليوم الخميس، أن "هجوما إرهابيا" بطائرات مسيرة وقع على حفل لتخريج دفعة من ضباط الكلية الحربية في مدينة حمص بوسط البلاد، وتسبب في سقوط قتلى وإصابة "أعداد كبيرة".
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وأشار التلفزيون إلى أن أغلب الإصابات كانت بين أهالي الضباط الخريجين.

بدورها، قالت وزارة الدفاع السورية، إنه "إمعاناً في نهجها الإجرامي واستمرارها في سفك الدم السوري، قامت التنظيمات الإرهابية المسلحة المدعومة من أطراف دولية معروفة، ظهر اليوم، باستهداف حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية في حمص عبر مسيّرات تحمل ذخائر متفجرة وذلك بعد انتهاء الحفل مباشرة".

وأوضحت أن الهجوم أسفر عن مقتل عدد من المدنيين والعسكريين، ووقوع عشرات الجرحى، بينهم إصابات حرجة في صفوف الأهالي المدعوين من نساء وأطفال، إضافة إلى عدد من طلاب الكلية المشاركين في التخرج.

وأوضح البيان أن "القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة تعتبر هذا العمل الإرهابي الجبان عملاً إجرامياً غير مسبوق، وتؤكد أنها سترد بكل قوة وحزم على تلك التنظيمات الإرهابية أينما وجدت، وتشدد على محاسبة المخططين والمنفذين لهذا العمل الإجرامي الذي سيدفعون ثمنه غالياً".

ولم يذكر البيان هوية الضباط الذين قتلوا في الهجوم.

يشار إلى أن القوات أجرت مراسم لتخريج الطلاب الضباط، بحضور قيادات الجيش السوري ووزير الدفاع. (العربية)
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