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عربي-دولي
موظفة سابقة مقرّبة من ترامب تكشف عن رهاب شديد يتملكه.. لا سيما مع عبوة "الكاتشب"
Lebanon 24
05-10-2023
|
14:30
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أكدت الموظفة السابقة في البيت الأبيض في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، كاسيدي هاتشينسون، أن الأخير كان يخشى تعرضه للتسميم، مشيرة إلى أن خوفا شديدا يتملكه من هذا الهاجس.
وقالت هاتشينسون وهي مساعدة رئيس موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز، في لقاء على قناة ABC: "لديه رهاب قوي للغاية من التعرض للتسميم".
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ولفتت هاتشينسون إلى أنه لهذا السبب، يفضّل ترامب أن يتم تقديم الكاتشب له في عبوات زجاجية، وبحيث يمكنه عند فتح الزجاجة سماع صوت ممّيز ما يؤكد أن العبوة لم يتم فتحها من قبل.
كما وسبق أن ذكرت هاتشينسون خلال جلسات الاستماع بشأن الهجوم والاستيلاء على مبنى الكابيتول في عام 2021، أن ترامب طلب من حراسه نقله إلى مبنى الكابيتول في اليوم الذي تم فيه تنفيذ الاعتداء، موضحة أن ردة فعله على رفض طلبه هذا كان بغضب شديد.
بدوره، ردّ ترامب بنفسه على هذا التصريح عبر مواقع شبكات التواصل الاجتماعي ووصف قصة هاتشينسون بأنها من نسج الخيال. (روسيا اليوم)
المصدر:
روسيا اليوم
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