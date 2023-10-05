العثور على شظايا قنبلة يدوية في أشلاء ضحايا طائرة زعيم "فاغنر" بريغوجين!

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كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس أن "قطعا من قنبلة يدوية تم العثور عليها في جثث ضحايا تحطم طائرة قائد مجموعة فاغنر العسكرية يفغيني بريغوجين في آب الماضي، نافيا تعرض الطائرة لأي "تأثير خارجي".وقال بوتين خلال منتدى فالداي الدولي في روسيا إن "رئيس لجنة التحقيق سلمني تقريرا قبل بضعة أيام. تم العثور على قطع من قنبلة يدوية في جثث ضحايا الكارثة الجوية. لم يكن هناك أي تأثير خارجي على الطائرة".وتشتبه الدول الغربية في تلاعب ما من جانب الكرملين، خصوصاً أن الحادث وقع في 23 آب، بعد شهرين على إعلان بريغوجين تمرداً على القيادة العسكرية الروسية.يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان قد وصف بريغوجين بأنه "خائن" في خطاب إلى الروس خلال تمرد فاغنر يومي 23 و24 حزيران.وقال: "عرفت بريغوجين لفترة طويلة جدا، منذ مطلع التسعينيات. لقد كان رجلاً مصيره حافل ومعقّد، وارتكب أخطاء جسيمة في حياته، لكنه حقّق النتائج المرجوة".ولا تعد واقعة بريغوجين استثنائية، فقد سُجلت وفيات في ظروف غامضة لمعارضين للكرملين في عهد بوتين. (العربية)