مشاهد مروّعة من الهجوم الدموي على الكلية العسكرية في حمص!

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، مقطع فيديو قيل إنه للحظات الأولى من استهداف الكلية الحربية في مدينة حمص السورية من قبل طائرة مسيرة مجهولة المصدر.

وأظهر الفيديو حالة الهلع بين الحاضرين في حفل تخريج ضباط في المحافظة وأشخاصا مصابين ينزفون دماً.

#حمص



مقطع فيديو متداول يظهر اللحظات الأولى من استهداف الكلية الحربية في مدينة #حمص من قبل طائرة مسيرة مجهولة المصدر. pic.twitter.com/dugzf47Gkc — Akkad Aljbal (@aljbalakad93) October 5, 2023 Advertisement





كما انتشر مقطع فيديو آخر يظهر العدد الكبير الذي سقط بين قتيل وجريح في الكلية الحربية. كما انتشر مقطع فيديو آخر يظهر العدد الكبير الذي سقط بين قتيل وجريح في الكلية الحربية.