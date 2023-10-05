البنتاغون يعلن إسقاط مسيّرة تركية في سوريا

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أعلن المتحدث باسم البنتاغون، باتريك رايدر، أن الولايات المتحدة أسقطت مسيّرة تركية في سوريا، معتقدة أنها تمثل تهديدا.وقال رايدر في مؤتمر صحفي إنه تم رصد الطائرة المسيّرة التركية وهي تقترب من القوات الأميركية في سوريا.وأضاف أن "القيادة اعتبرت اقتراب الطائرة المسيّرة بمثابة تهديد، وأسقطتها طائرات "إف-16". وأكد أنه لا يوجد ما يشير إلى أن القوات التركية كانت تعتزم استهداف القوات الأميركية.وأشار رايدر إلى أن وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، بحث الوضع في محادثة هاتفية مع نظيره التركي يشار غولر الذي "أكد الالتزام بالتنسيق الوثيق".ولفت إلى أن تركيا أحد حلفاء الولايات المتحدة الرئيسيين في حلف "الناتو"، ووصف الحادث بأنه "مؤسف".وقال مسؤول أميركي لوكالة "أسوشيتد برس" في وقت سابق إن الجيش الأميركي أسقط يوم الخميس طائرة مسيرة تركية بعد أن اقتربت كثيرا من قواته في الحسكة شمال شرقي سوريا. (روسيا اليوم)