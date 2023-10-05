ميلوني تتفهّم موقف سعيد



Advertisement وتظهر ميلوني باستمرار أنها تختلف عن بقية الأوروبيين في فهم العلاقة مع تونس. وفيما يقيس الآخرون متانة العلاقة بالنتائج التي تحققها تونس في صد قوارب اللاجئين، فإن رئيسة الوزراء الإيطالية تدافع عن دعم مالي واستثماري حقيقي يساعد تونس على تجاوز أزمتها ويمكّنها من لعب دور فعال في ملف الهجرة، وأن المطلوب شراكة في التنمية وفي مقاومة الهجرة وليس العكس.

ويرى مراقبون أن ميلوني كانت وراء التوصل إلى اتفاق الشراكة الشاملة مع تونس في يوليو الماضي، والذي تضمن مطالب تونس بشكل واضح، لكنّ هناك أطرافا أوروبية تريد الالتفاف على الاتفاق واختصاره في عنصر واحد هو ملف الهجرة غير النظامية. لم تخف رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، التي تحضر قمة أوروبية حول الهجرة في مدينة غرناطة الإسبانية، تفهمها لموقف الرئيس التونسي قيس سعيد الأخير بشأن رفض العرض المالي الزهيد الذي عرضه الأوروبيون على تونس قبل أيام.وتظهر ميلوني باستمرار أنها تختلف عن بقية الأوروبيين في فهم العلاقة مع تونس. وفيما يقيس الآخرون متانة العلاقة بالنتائج التي تحققها تونس في صد قوارب اللاجئين، فإن رئيسة الوزراء الإيطالية تدافع عن دعم مالي واستثماري حقيقي يساعد تونس على تجاوز أزمتها ويمكّنها من لعب دور فعال في ملف الهجرة، وأن المطلوب شراكة في التنمية وفي مقاومة الهجرة وليس العكس.ويرى مراقبون أن ميلوني كانت وراء التوصل إلى اتفاق الشراكة الشاملة مع تونس في يوليو الماضي، والذي تضمن مطالب تونس بشكل واضح، لكنّ هناك أطرافا أوروبية تريد الالتفاف على الاتفاق واختصاره في عنصر واحد هو ملف الهجرة غير النظامية.

وأشاروا إلى أن غضب الرئيس التونسي لم يكن فقط بسبب العرض المالي المحدود، ولكن بسبب السعي إلى تحويل الاتفاق إلى مدخل لابتزاز تونس بتصريحات عن حقوق الإنسان تمس مقاربة السيادة الوطنية التي يدافع عنها قيس سعيد ويرفض المساس بها، لافتين إلى أن المقاربة الأمنية قد فشلت وعلى الأوروبيين أن يصوّبوا أسلوب التعامل مع دول شمال أفريقيا إذا كانوا يريدون اتفاقيات فعالة.

ومن الواضح أن ميلوني تريد إعادة قيس سعيد إلى مسار الاتفاق، ولذلك تحدثت بصراحة وأعلنت تفهمها لموقفه ومعارضتها لتصوير الاتفاق على أنه يعطي لتونس مقابلا لدورها في التصدي لموجات المهاجرين، أي حراسة الحدود الجنوبية للأوروبيين.



