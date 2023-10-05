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وزارة الدفاع التركية: دمّرنا 30 هدفاً مسلّحاً للأكراد شمال سوريا

Lebanon 24
05-10-2023 | 18:52
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قالت وزارة الدفاع التركية إن ضربات جوية شنّها الجيش دمّرت 30 هدفا للمسلحين الأكراد في شمال سوريا مساء الخميس، بينها بئر نفط ومنشأة تخزين وملاجئ، و"حيَّدت" العديد من المسلحين.
وأضافت في بيان أن الضربات نفّذت في مناطق تل رفعت والجزيرة وديريك في شمال سوريا.
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وقالت الوزارة في بيان إنها "نفذت غارات جوية مساء اليوم الساعة 23,00 (20,00 ت غ) في مناطق تل رفعت والجزيرة والمالكية في شمال سوريا ودمّرت 30 هدفاً بينها "كهوف وملاجئ ومستودعات وكذلك آبار نفط ومواقع تخزين" يستخدمها "الإرهابيون".
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