الجيش الروسي يعلن تدمير 5 طائرات أوكرانية مسيّرة فوق بيلغورود

قالت وزارة الدفاع الروسية في ساعة مبكّرة من صباح اليوم الجمعة إن وحدات روسية مضادة للطائرات دمرت خمس طائرات أوكرانية مسيرة فوق منطقة بيلغورود بالجنوب.

وأوضح بيان للوزارة على "تليغرام" أنه جرى تدمير الطائرات المسيرة قبيل منتصف الليل دون تقديم تفاصيل عن أضرار أو ضحايا.

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