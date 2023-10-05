زيمبابوي.. الكوليرا يفتك بـ100 شخص و5000 حالة مشتبه بإصابتها

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شهدت زيمبابوي 100 حالة وفاة يشتبه في أنها بسبب الكوليرا وأكثر من 5000 آلاف حالة إصابة محتملة منذ أواخر الشهر الماضي، ما دفع الحكومة إلى فرض قيود لوقف انتشار المرض، بما في ذلك الحد من أعداد الجنازات ووقف بعض التجمعات الاجتماعية في المناطق المتضررة.وأعلنت وزارة الصحة حصيلة الوفيات مساء الأربعاء، مشيررة إلى أن 30 حالة وفاة تأكدت إصابتها بالكوليرا من خلال الاختبارات المعملية. وقالت إنه تم تسجيل 905 حالات مؤكدة، بالإضافة إلى 4609 حالات مشتبه بها.وتم إيقاف التجمعات الكبيرة في الجنازات ببعض المناطق الأكثر تضررا في أجزاء من إقليمي مانيكالاند وماسفينغو، وهي ممارسة شائعة في الدولة الواقعة في جنوب القارة الأفريقية حيث يتدفق الناس حدادا على الموتى.وقالت الحكومة إنه لا يسمح لأكثر من 50 شخصا بحضور الجنازات، بينما ينبغي على المواطنين تجنب المصافحة ولا يسمح لهم بتقديم الطعام في الجنازات.كما قالت الحكومة إنه ينبغي على المواطنين التوقف عن الذهاب إلى الأسواق المفتوحة وحضور بعض التجمعات الاجتماعية ومخيمات الكنائس التي تقام في الهواء الطلق، حيث لا توجد عادة بنية تحتية صحية.