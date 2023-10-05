Advertisement

عربي-دولي

بعد يوم من تحذيرات التسونامي.. زلزال قوي يضرب جزراً يابانية!

Lebanon 24
05-10-2023 | 23:16
A-
A+
Doc-P-1114116-638321698032137480.jpg
Doc-P-1114116-638321698032137480.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، بأن زلزالا بقوة 6.1 درجة ضرب جزر إيزو اليابانية اليوم الجمعة، وكان على عمق 10 كيلومترات.
 
 
يذكر أن السلطات اليابانية أصدرت تحذيرا من حدوث تسونامي أمس الخميس، بعد أن ضرب زلزال هائل بلغت قوته 6.6 درجة على مقياس ريختر جزر إيزو اليابانية، وفق ما نقله موقع "ذا ويذر تشانل".

ووفقا لوكالة الأرصاد الجوية اليابانية "JMA"، فإن زلزال الخميس وقع في الساعة 11.09 صباحا على عمق 10 كلم، وفق ما نقله الموقع عن وكالة شينخوا. وكان مركز الزلزال في المحيط الهادئ على بعد نحو 550 كلم جنوبي طوكيو.

وصدر تحذير من حدوث تسونامي بارتفاع يقدر بمتر واحد عقب الزلزال، بحسب "ذا ويذر تشانل" المتخصص بأخبار الأرصاد الجوية. 

وقبل زلزال اليابان بساعات، غرّد العالم الهولندي فرانك هوغربيتس على حسابه في "إكس" (تويتر سابقا) بالقول: "يستمر نشاط الزلزال المتزايد على جانبي صفيحة بحر الفلبين. في 23 أيلول، شهدت المنطقة تقلبات كبيرة. فلتبقوا في حالة تأهب إضافي تحسبا. الفلبين، تايوان، اليابان". والغريب أن العالم الهولندي المثير للجدل حدد في التغريدة الفلبين وتايوان واليابان، مرفقاً التغريدة بصور خرائط تظهر مناطق الخطر. (العربية + الحرة)
 
 
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
00:54 | 2023-10-06
00:35 | 2023-10-06
00:16 | 2023-10-06
00:14 | 2023-10-06
23:48 | 2023-10-05
23:40 | 2023-10-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24