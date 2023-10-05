بعد يوم من تحذيرات التسونامي.. زلزال قوي يضرب جزراً يابانية!

أفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، بأن زلزالا بقوة 6.1 درجة ضرب جزر إيزو اليابانية اليوم الجمعة، وكان على عمق 10 كيلومترات.

يذكر أن السلطات اليابانية أصدرت تحذيرا من حدوث تسونامي أمس الخميس، بعد أن ضرب زلزال هائل بلغت قوته 6.6 درجة على مقياس ريختر جزر إيزو اليابانية، وفق ما نقله موقع "ذا ويذر تشانل".



ووفقا لوكالة الأرصاد الجوية اليابانية "JMA"، فإن زلزال الخميس وقع في الساعة 11.09 صباحا على عمق 10 كلم، وفق ما نقله الموقع عن وكالة شينخوا. وكان مركز الزلزال في المحيط الهادئ على بعد نحو 550 كلم جنوبي طوكيو.



وصدر تحذير من حدوث تسونامي بارتفاع يقدر بمتر واحد عقب الزلزال، بحسب "ذا ويذر تشانل" المتخصص بأخبار الأرصاد الجوية.



وقبل زلزال اليابان بساعات، غرّد العالم الهولندي فرانك هوغربيتس على حسابه في "إكس" (تويتر سابقا) بالقول: "يستمر نشاط الزلزال المتزايد على جانبي صفيحة بحر الفلبين. في 23 أيلول، شهدت المنطقة تقلبات كبيرة. فلتبقوا في حالة تأهب إضافي تحسبا. الفلبين، تايوان، اليابان". والغريب أن العالم الهولندي المثير للجدل حدد في التغريدة الفلبين وتايوان واليابان، مرفقاً التغريدة بصور خرائط تظهر مناطق الخطر. (العربية + الحرة)