زيلينسكي يحذّر أوروبا: روسيا ستهاجم الآخرين في حال خسرت أوكرانيا

Advertisement

حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي زعماء أوروبيين من أن روسيا بوسعها إعادة بناء قدراتها العسكرية ومهاجمة دول أخرى في غضون خمسة أعوام إن ترددت القارة في دعمها لكييف.زيلينسكي، وخلال حضوره قمة المجموعة السياسية الأوروبية في مدينة غرناطة بإسبانيا، شدد على أنه واثق من استمرار المساعدات المالية الأميركية والأوروبية على الرغم من "العواصف السياسية" في واشنطن وغيرها.وأشار زيلينسكي إلى أنه من خلال توفير معدات عسكرية إضافية لأوكرانيا، يمكن للدول الأوروبية أن تساعد في ضمان أن أي "طائرة مسيرة أو دبابة أو أي سلاح روسي آخر لن يضرب أحدا آخر في أوروبا".وأضاف "لا بد ألا نسمح للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بزعزعة استقرار أي جزء آخر في العالم أو لدى شركائنا بهدف إضعاف قوة أوروبا".وأردف "وجود روسيا، سواء بجيشها أو وكلائها في أرض أي دولة أخرى يمثل تهديدا لنا جميعا. لا بد أن نعمل معا على طرد روسيا من أرض الدول الأخرى".