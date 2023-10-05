الجيش الإسرائيلي يقتل ثلاثة مسلحين فلسطينيين

Advertisement

قتل الجيش الإسرائيلي ثلاثة مسلحين فلسطينيين في شمال الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما أعلن كل من الجيش ووزارة الصحة الفلسطينية.وأكد الجيش الإسرائيلي إصابة خمسة من عناصر الأمن أصيبوا بجروح في انفجار عبوة ناسفة في مواجهة أخرى أكدها فصيل فلسطيني في طولكرم.ونقلت وزارة الصحة الفلسطينية عن الهيئة العامة للشؤون المدنية أن شهيدين سقطا برصاص الجيش الإسرائيلي، هما "عبد الرحمن فارس محمد عطا (23 عاماً) وحذيفة عدنان محمد فارس (27 عاماً)".وأعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مسؤوليتها عن عملية إطلاق النار.كما أعلن الجيش الاسرائيلي في بيان "شلّ حركة" فلسطينيَّين في قرية شوفة جنوب شرق مدينة طولكرم "في أعقاب إطلاق نار باتجاه سيارة اسرائيلية".وأضاف: "تعرّف الجيش على السيارة المشبوهة وجرى اشتباك مع الجنود"، مؤكدا شل حركة المهاجمين.وتابع "عُثر داخل السيارة على بندقية إم 16 ومخازن ذخيرة".وقالت جمعية الهلال الأحمر إن "قوات الاحتلال منعت طواقمنا من التعامل مع المصابين عند حاجز شوفة واعتدت عليها لفظيا"، موضحة أن "طواقمنا انتظرت ساعة على الحاجز وعادت أدراجها بعدما نقلت قوات الاحتلال المصابين".