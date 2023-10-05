بعد عزل مكارثي.. هل يترشّح ترامب لرئاسة مجلس النواب الأميركي؟

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بعد أن صوّت مجلس النواب الأميركي، الثلاثاء الماضي، على إقالة رئيسه الجمهوري كيفن مكارثي، في حادثة غير مسبوقة بتاريخه الممتد منذ 234 سنة، قال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، إنه قد يقبل منصباً مؤقتاً كرئيس لمجلس النواب، كي يعمل كـ "موحِّد" للحزب الجمهوري، وريثما يتخذ المشرعون قرارهم بشأن رئيس دائم للمجلس.وأضاف ترامب في حديث لـ "فوكس نيوز ديجيتال": "لقد طُلب مني أن أترأس المجلس كموحِّد، لأن لدي العديد من الأصدقاء في للكونغرس".وتابع: "إن لم يتمكنوا من التصويت لاختيار رئيس للمجلس، طلبوا مني أن أفكر في تولي المنصب ريثما يأتون بشخص على المدى الطويل، لأنني سأترشح للرئاسة".وأوضح الرئيس السابق قائلا: "طلبوا مني الجمهوريون إن كان بإمكاني أخذ المنصب لفترة قصيرة من الوقت من أجل الحزب، وحتى يتمكنوا من التوصل لنتيجة، أنا لن أفعل هذا لأني أرغب به، سأفعله إن كان الأمر لازما، إن لم يتمكنوا من اتخاذ قرارهم".ولم يحدد ترامب الأشخاص الذين طلبوا منه تولي المنصب بشكل مؤقت، إلا أن عددا من المشرّعين الجمهوريين قالوا إنهم يفضلون توليه المنصب.