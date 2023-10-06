روسيا توجه 20 ضربة لمواقع الجيش الأوكراني وتسقط 8 مسيّرات

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وجهت القوات الروسية ضربات بالطيران والمدفعية لمواقع الجيش الأوكراني على محور كوبيانسك، وكبدته خسائر عدة، بحسب ما أعلن مدير المركز الصحافي لمجموعة قوات "الغرب" التابعة للجيش الروسي.وقال إن "أطقم مقاتلات سو-34 نفذت سبع ضربات جوية على مواقع انتشار مؤقتة لوحدات الكتيبة السابعة مشاة ووحدات الدفاع الإقليمي في منطقتي نيفسكوي ونوفولوبوفكا على محور كوبيانسك".وأضاف أن أطقم مروحيات "كا-52" و"مي-28"، وطائرات هجومية أخرى تابعة لمجموعة قوات "الغرب" نفذت 12 هجوما على مواقع انتشار أفراد من قوات كييف، كما شنت قاذفات اللهب الروسية هجوما على منطقة تمركز اللواء الميكانيكي 66 قرب منطقة ماكييفكا.وأعلنت موسكو في وقت سابق، أنها أسقطت 8 مسيّرات أوكرانية في غرب روسيا مساء الخميس، من دون الإشارة إلى أي أضرار أو إصابات محتملة، وذلك غداة ضربة روسية دامية استهدفت قرية غروزا الأوكرانية.وذكرت وزارة الدفاع الروسية عبر "تليغرام": "دمرت أنظمة الدفاع الجوي العاملة 5 طائرات أوكرانية بلا طيار فوق منطقة بيلغورود" المتاخمة لأوكرانيا.وفي وقت سابق من الليل، قالت الوزارة إن طائرتين أخريين أسقطتا في المنطقة نفسها.كذلك، أسقطت طائرة ثامنة في منطقة كورسك المتاخمة أيضا لأوكرانيا، وفق الوزارة.