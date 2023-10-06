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عربي-دولي

بقيمة 500 مليون دولار.. ترامب يقرّر تعليق الدعوى ضد محاميه السابق

Lebanon 24
06-10-2023 | 01:08
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بقيمة 500 مليون دولار، تنازل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، عن دعوى قضائية ضد محاميه السابق مايكل كوهين.
 
وقال المتحدث السابق باسم حملة ترامب الانتخابية، إن التنازل عن الدعوى القضائية هو إجراء مؤقت.
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وكان ترامب رفع دعوى قضائية ضد كوهين في نيسان الماضي، مطالبا بتعويض قدره 500 مليون دولار على الأقل كتعويضات، بعد أن أدلى كوهين بشهادته أمام هيئة محلفين كبرى في مانهاتن وجهت الاتهام لترامب.

وكوهين هو أحد الشهود الذين أدلوا بإفاداتهم أمام هيئة محلفين خلصت إلى توجيه الاتهام لترامب، ليصبح أول رئيس أميركي سابق أو في السلطة يوجّه إليه اتّهام جنائي.

ووُجّهت لترامب 34 تهمة بتزوير وثائق على صلة بدفع مبلغ مالي للممثلة الإباحية ستورمي دانيالز مقابل التستّر عن علاقة يعتقد أنها كانت قائمة بينهما.

ويقول كوهين إنه سدّد المبلغ مقابل صمت دانيالز عن علاقة كانت تربطها بترامب في العام 2006.

ودفع ترامب ببراءته من كل التّهم التي وجّهت إليه في محكمة في مانهاتن في الرابع من نيسان.

وفي الدعوى التي تقدّم بها يتّهم ترامب محاميه السابق بـ"نشر أكاذيب" حوله وبأنه ألحق "ضررا كبيرا بسمعته".

وجاء في الدعوى أن "السلوك غير اللائق والمستمر والتصعيدي لـ(كوهين) بلغ مستوى تصاعديا ولم يترك لـ(ترامب) أي خيار سوى طلب التعويض المادي عن طريق القضاء".

وطالب ترامب بمحاكمة أمام هيئة محلفين وبتعويض عن العطل والضرر قدره 500 مليون دولار. (العربية)
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