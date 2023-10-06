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البيت الأبيض "يخطط" لعقد اجتماع مباشر بين بايدن ونظيره الصيني

Lebanon 24
06-10-2023 | 01:17
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ذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، الخميس، أن البيت الأبيض بدأ إعداد خطط لعقد اجتماع مباشر بين الرئيس الأميركي، جو بايدن، ونظيره الصيني، شي جينبينغ، في سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا، في تشرين الثاني.
 
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وقال أحد المسؤولين في الإدارة الأميركية، متحدثا بشرط عدم الكشف عن هويته: "إنه أمر حازم للغاية، لقد بدأنا عملية التخطيط".
 
 
وأشار مسؤول كبير آخر في الإدارة إلى أن بايدن يتطلع إلى لقاء شي جينبينغ، لكن "لم يتم تأكيد أي شيء بعد".
 
وأكد مسؤولون في الإدارة الأميركية أن الخطط ستتعزز بعد زيارة وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، إلى واشنطن في الأسابيع المقبلة.
 
وسيكون الاجتماع الشخصي هو الأول بين زعيمي أكبر اقتصادين منذ أن التقيا على هامش قمة مجموعة العشرين في بالي بإندونيسيا في تشرين الثاني الماضي. 
 
وهناك، أكد الرئيسان على أهمية الدبلوماسية وجها لوجه، وأعربا عن أملهما في أن يتمكنا من إعادة العلاقات الأمريكية الصينية إلى مسارها الصحيح.
 
ولكن بعد أن أمر بايدن بإسقاط منطاد تجسس صيني سافر فوق الولايات المتحدة في شباط، توترت العلاقات أكثر بين البلدين.
 
وفي محاولة لإعادة المشاركة، سافر أربعة من كبار مسؤولي إدارة بايدن في الأشهر الأخيرة إلى بكين، وهم وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، ووزيرة الخزانة، جانيت يلين، ووزيرة التجارة، جينا ريموندو، ومبعوث المناخ، جون كيري. 
 
 
وفي الشهر الماضي، أجرى مستشار الأمن القومي، جيك سوليفان، محادثات لمدة يومين مع وانغ في مالطا. 
 
ووصف البيت الأبيض تلك المحادثات بأنها "صريحة وموضوعية وبناءة"، لكن الاتصالات بين كبار المسؤولين العسكريين الأميركيين ونظرائهم في بكين تظل "مجمدة" على الرغم من المبادرات المتكررة من الجانب الأميركي. 
 
 
ويتطلع مراقبون إلى قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ في سان فرانسيسكو باعتبارها المكان المناسب لهذا الاجتماع. 
 
ولم ترد السفارة الصينية في واشنطن على طلب للتعليق. (الحرة)

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