بزوارق بحرية مسيرة... التصدي لهجوم أوكراني على سيفاستوبول

أعلن حاكم مدينة سيفاستوبول في شبه الجزيرة القرم، ميخائيل رازفوجاييف، اليوم الجمعة، لمحاولات أوكرانية لاستهداف المدينة بزوارق بحرية مسيرة.



وقال رازفوجاييف، في قناته على تلغرام، إنه "تم صد هجمات نفذها زورقان بحريان مسيران على المدينة".

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وكتب رازفوجاييف على تلغرام: "هناك أصداء عالية في المنطقة الشمالية من المدينة صادرة عن عمل طواقم أسطول البحر الأسود المختصة في مقاومة عمليات التخريب فوق وتحت سطح الماء".







وأضاف "وبحسب المعلومات الأولية، يجري التصدي لهجوم بواسطة زورقين بحريين غير مأهولين".



يشار إلى أن أوكرانيا تستهدف شبه جزيرة القرم منذ بدأت العملية العسكرية الروسية ضدها، لكن تم تكثيف الهجمات على المنشآت العسكرية فيها مؤخرا في وقت تتعهد كييف استعادة شبه الجزيرة التي ضمتها روسيا عام 2014.



إسقاط 8 مسيّرات أوكرانية غرب روسيا



وعلى الصعيد ذاته، أعلنت موسكو أنها أسقطت 8 مسيّرات أوكرانية في غرب روسيا، مساء الخميس، من دون الإشارة إلى أي أضرار أو إصابات محتملة.



وذكرت وزارة الدفاع الروسية، عبر تلغرام، فجر الجمعة أنه عند نحو الساعة 20:30 بتوقيت غرينتش الخميس "دمرت أنظمة الدفاع الجوي العاملة 5 طائرات أوكرانية بلا طيار فوق منطقة بيلغورود" المتاخمة لأوكرانيا.



وفي وقت سابق من الليل، قالت الوزارة إن طائرتين أخريين أسقطتا في المنطقة نفسها.



كذلك، أسقطت طائرة ثامنة في منطقة كورسك المتاخمة أيضا لأوكرانيا، وفق الوزارة.





هجمات روسية على أوديسا



في المقابل، قالت قيادة العمليات الجنوبية الأوكرانية في بيان، اليوم الجمعة، إن طائرات روسية مسيرة هاجمت البنية التحتية لميناء في منطقة أوديسا بأوكرانيا.



وأضافت أن الهجمات الروسية على المنطقة أسفرت عن إتلاف صومعة حبوب بالقرب من نهر الدانوب في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، مشيرة إلى أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات جراء الهجوم. (سكاي نيوز)