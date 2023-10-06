الحزن يُخيم على سوريا... تشييع ضحايا الهجوم على الكلية الحربية (فيديو)

جرت أمام مستشفى حمص العسكري اليوم مراسم تشييع ضحايا الهجوم الإرهابي الذي وقع أمس على حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية في المدينة وأدى الهجوم إلى سقوط 80 قتيلا و240 مصابا بينهم نساء وأطفال، في حصيلة غير نهائية، بحسب "روسيا اليوم".

وقالت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية في بيان: "إن التنظيمات الإرهابية المسلحة المدعومة من أطراف دولية معروفة قامت ظهر اليوم باستهداف حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية في حمص عبر مسيرات تحمل ذخائر متفجرة وذلك بعد انتهاء الحفل مباشرة".

وأعلنت رئاسة الجمهورية العربية السورية "الحداد الرسمي العام لمدة ثلاثة أيام بدءا من تاريخ 6 تشرين الاول 2023، على الشهداء المدنيين والعسكريين الذين ارتقوا جراء الاعتداء الارهابي الغاشم الذي استهدف حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية في حمص بتاريخ 5 تشرين الاول 2023"، بحسب بيان صادر عن رئاسة الحكومة السورية.