بعد إعلان انسحابها عسكريا من النيجر.. هذه وجهة القوات الفرنسية

Advertisement

تتحضر القوات الفرنسية لبدء الانسحاب من النيجر خلال أسبوع، على أن تنتهي العملية بحلول نهاية العام، وفق ما نقله موقع قناة "فرانس 24".ونقلت القناة الفرنسية عن مصدر رسمي لم تسمِّه عن وجهة هذه القوات بعد الانسحاب: "كل القوات الفرنسية وعتادها ستنسحب من النيجر وستعود إلى فرنسا، ولن يتم تحويلها إلى أي بلد آخر".ومنذ طلب المجلس العسكري الحاكم في النيجر من باريس، قبل أسابيع، سحب قواتها في أقرب وقت، ووجهات النظر تختلف بشأن إلى أين ستتجه هذه القوات، بعدما فقدت فرنسا تمركزاتها العسكرية في بوركينا فاسو ومالي، وكذلك وسط مطالب داخل تشاد برحيل القوات الفرنسية وعدم استقبال قوات جديدة.وتوقَّع الباحث في شؤون إفريقيا، المقيم في باريس، الدكتور محمد تورشين، أنّ الوجهات المحتملة للقوات الفرنسية بعد خروجها من النيجر، قد تكون فرنسا والغابون وكوت ديفوار والسنغال وتشاد.