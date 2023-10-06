الاتفاق السعودي-الإسرائيلي..هذا ما على إدارة بايدن مطالبة المملكة به

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على مدى الأشهر القليلة الماضية، كُتبت العديد من المقالات بشأن احتمال التوصل إلى اتفاق تطبيع سعودي- إسرائيلي بوساطة أميركية.وبحسب مجلة "Foreign Policy" الأميركية، "إن المطالب السعودية من الولايات المتحدة كبيرة ومعلنة، لا بل وحتى تاريخية: معاهدة دفاع تمت الموافقة على التصديق عليها من قبل مجلس الشيوخ الأميركي مع الالتزام بالدفاع عن المملكة في حالة تعرضها لهجوم، مساعدة الولايات المتحدة السعودية في بناء برنامج نووي مدني مع درجة معينة من السيطرة السعودية على دورة الوقود، مما يمكّن البلاد من تخصيب المواد الانشطارية التي يمكن أن تصل إلى درجة صنع الأسلحة، كما والوصول إلى المزيد من أنظمة الأسلحة الأميركية".وتابعت المجلة، "ويبقى الأمر الأقل وضوحاً، والذي لا تتم مناقشته بما يكفي، هو ما ينبغي أن تطلبه إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن من الرياض. إن هذا السؤال حتمي ويجب طرحه، خاصة بالنسبة للكونغرس الأميركي، الذي ستكون موافقته مبنية على أي تنازلات مطلوبة. ويبدو أن التعويض الأميركي الأساسي هو موافقة السعودية على تطبيع العلاقات مع إسرائيل، وقد وصف وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مراراً وتكراراً مثل هذا الاتفاق بأنه "تحويلي". وعلى الرغم من كون هذه الخطوة تغييرية بالنسبة لإسرائيل والمملكة، إلا أنها ليست كذلك بالنسبة للولايات المتحدة التي يُطلب منها دفع ثمن باهظ بالفعل".وبحسب المجلة، "يبدو أن السعوديين يضغطون من أجل التزام يتجاوز بكثير أي من اتفاقيات التعاون الدفاعي التقليدية التي وقعتها الولايات المتحدة مع العديد من شركائها وحلفائها. وتبحث الرياض عن شيء أقرب إلى التزام مماثل للمادة الخامسة لحلف شمال الأطلسي. ويبدو أن إدارة بايدن تفكر في أمر مماثل للمعاهدة التي وقعتها الولايات المتحدة مع اليابان عام 1960، والتي بموجبها تلتزم الولايات المتحدة، في حالة وقوع هجوم مسلح على اليابان، "بالعمل على مواجهة الخطر المشترك وفقًا لأحكامها وعملياتها الدستورية"."وتابعت المجلة، "في حالة المملكة العربية السعودية، فإن مثل هذا الالتزام سيكون أكثر خطورة، خاصة وأن المملكة لديها علاقات وثيقة للغاية مع خصوم الولايات المتحدة، روسيا والصين. وتتسم البيئة الأمنية في جوار المملكة العربية السعودية بالتعقيد بسبب نقاط الضعف العديدة التي تعاني منها البلاد. إن التهديد الرئيسي للرياض لا يتمثل في غزو بري تقليدي من جار معادي، بل على الأرجح سيأتي على شكل تخريب داخلي أو هجمات صواريخ كروز وطائرات مسيّرة من إيران أو عبر الجماعات الموالية لها. فهل ستكون الولايات المتحدة ملزمة بمهاجمة إيران أو اليمن بشكل مباشر رداً على كل غارة جوية ضد المملكة العربية السعودية؟"وأضافت الشبكة، "من الجدير بالذكر أيضًا أن مثل هذا الالتزام الدفاعي المتبادل سيكون بمثابة خطوة مهمة للمملكة العربية السعودية، التي قاومت لعقود من الزمن أي علاقات دفاعية رسمية مع الولايات المتحدة. فعلى عكس جيرانها في الخليج، لم تدخل المملكة قط في اتفاقية تعاون دفاعي مع الولايات المتحدة، ولم توافق على أن تصبح حليفًا من خارج الناتو، مع امتيازات عسكرية واقتصادية ولكن بدون التزام أمني. كما قاومت المملكة إقامة قواعد دائمة للقوات الأميركية في المملكة. إن استعداد الرياض الآن للتعهد بالتزام أمني رسمي مع واشنطن يشير بقوة إلى اقتناعها بأنها لا تستطيع أو لا تريد الدفاع عن نفسها".ورأت المجلة أن "تلبية المطالب النووية للمملكة العربية السعودية سيكون أمرًا نادرًا ما تفعله الولايات المتحدة، وسيمثل خروجًا تاريخيًا عن سياسة الولايات المتحدة الطويلة الأمد بشأن منع الانتشار النووي. وعلى عكس دولة الإمارات العربية المتحدة، يبدو أن المملكة العربية السعودية تريد درجة معينة من السيطرة على دورة الوقود. وبالنظر إلى وضع إيران كدولة على أعتاب امتلاك أسلحة نووية وتأكيدات ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان العلنية أنه إذا حصلت إيران على أسلحة نووية، فإن المملكة العربية السعودية تحتاج إليها أيضًا، فإن الطلب السعودي لا ينبغي تلبيته تحت أي ظرف من الظروف. ومهما يكن الأمر، فإن أي تنازل للسعودية سيكون تطوراً دراماتيكياً".وبحسب المجلة، "من المؤكد أن إدارة بايدن تدرك أهمية هذه الطلبات السعودية، فهي ليست معاملات بسيطة ولكنها التزامات من شأنها أن تغير العلاقة الأميركية السعودية. وعلى الرغم من أهمية العلاقات الطبيعية بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية، إلا أنها لا تقترب بأي حال من مستوى المقايضة، كما أن اتفاق الرياض على مواءمة أسعار النفط مع أسعار واشنطن لن يكون ممكناً".وتابعت المجلة، "يبدو أن إدارة بايدن تسعى للحصول على بعض التنازلات من الرياض بشأن الصين. وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن المسؤولين الأميركيين "يسعون للحصول على ضمانات من المملكة العربية السعودية بأنها سوف تنأى بنفسها، اقتصاديًا وعسكريًا، عن الصين"، ومن المحتمل أن يتضمن ذلك تأكيدات بأن الرياض لن تسمح للصين ببناء قواعد عسكرية في البلاد، وستضع قيود على استخدام السعودية لتكنولوجيا هواوي، كما وستحصل منها على تعهد باستخدام الدولار الأميركي وليس العملة الصينية لتسعير مبيعات النفط".ورأت المجلة أن "هذه التنازلات المتواضعة ليست كافية لتبرير المكافأة التي ستمنحها واشنطن للرياض. في الواقع، هناك مقابل استراتيجي واحد فقط يتوافق بشكل جيد مع الوضع الراهن للولايات المتحدة: التزام من قبل المملكة العربية السعودية بقطع تدفق النفط إلى الصين في حالة الطوارئ التي تسبق أو أثناء الصراع المسلح بين الولايات المتحدة والصين. يحتاج المخططون العسكريون الأميركيون إلى قياس ما إذا كان الصراع المحتمل مع الصين سيكون طويلاً أم قصيرًا نسبيًا، ومن شأن الوعد السعودي الملزم بقطع إمدادات النفط عن بكين أن يساعد في الحد من حالة عدم اليقين هذه. ولكن هل سيوافق بن سلمان على التزاماته بموجب المعاهدة ؟"بحسب المجلة، "لا توجد إجابة محددة لهذا السؤال، خاصة وأن هناك أسبابا للشك. إن المصالح السعودية في الصين هائلة، وإلى حد ما، يعتمد مستقبل المملكة على الطلب الصيني القوي على النفط، كما ويعتمد الأمر أيضًا على التعاون الوثيق مع روسيا في إطار أوبك +، ولهذا السبب نتجاهل امتيازات الإنتاج السعودية للولايات المتحدة باعتبارها مقايضة سعودية معقولة. كل هذا يعني أنه حتى التنازل الوحيد من الرياض الذي يمكن أن يبرر بشكل معقول تنازل واشنطن عن الكثير في المقابل سيكون هشاً في أحسن الأحوال. هناك قلق بشأن وجود إدارة على وشك تقديم تنازلات كبيرة للسعودية دون طلب ما يكفي في المقابل".وختمت المجلة، "هذه قضية أساسية يجب على الكونغرس تناولها مع البيت الأبيض بينما يستعد لمناقشة ما يجب على الولايات المتحدة أن تدفعه مقابل التطبيع الإسرائيلي السعودي وما ينبغي أن يُتوقع من السعوديين تقديمه في المقابل. إن المخاطر هائلة، ويجب أن يكون هذا النقاش جديًا وأن يبدأ الآن".