الجميع منشغلون بأوكرانيا..هل تندلع حرب ثانية بسهولة في أوروبا؟

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لا تزال الحرب في أوكرانيا، بعد أن دخلت شهرها العشرين، محور التركيز الرئيسي للقوى الغربية التي تسعى إلى مساعدة كييف على استعادة وحدة أراضيها.وبحسب شبكة "CNBC" الأميركية، "في غضون ذلك، تصاعدت حدة التوترات في جزء آخر من أوروبا والذي لا يزال متقلباً للغاية في أعقاب صراع وحشي ومعقد اندلع في التسعينيات من القرن الماضي .وأعرب المحللون عن مخاوفهم من أن العلاقات بين صربيا وكوسوفو قد أصبحت عدائية بشكل متزايد في الأشهر الأخيرة.واندلعت أعمال العنف في شمال كوسوفو في شهر أيلول، وردت بلغراد بتعزيزات عسكرية على حدودها مع جارتها. والآن، هناك مخاوف من أن تؤدي الاضطرابات في هذه المنطقة الجنوبية الشرقية من أوروبا إلى صراع مسلح في الوقت الذي ينشغل فيه العالم بالحرب الأوكرانية".وتابعت الشبكة، "نظراً للسياق السياسي والأمني الحالي، يقول المحللون إن اندلاع أعمال العنف في شمال كوسوفو "ينبغي أن يدق أجراس الإنذار". وكتب إنغيلوش مورينا وماغدا روج، وهما محللان سياسيان في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية (ECFR)، الأسبوع الماضي" أن حل النزاع بين كوسوفو وصربيا لم يعد مجرد مسألة سياسية، بل أصبح قضية أمنية خطيرة للمنطقة ولأوروبا". وأضافا: "بالنسبة للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، لم يعد الاختيار ينحصر بفشل الحوار ونجاحه، بل بين الاستقرار والمزيد من تصعيد العنف. إن الاحتمال الأخير هو الأرجح ما لم يعترفوا أخيراً بالدور الذي لعبته بلغراد في زعزعة استقرار كوسوفو وتبنوا نهجاً قوياً في التصدي لهذا الدور"."وبحسب الشبكة، "لقد تحول العداء الذي طال أمده بين صربيا وكوسوفو إلى عداء مفتوح في شمال كوسوفو في الأشهر الأخيرة. وجاءت الانتخابات المحلية التي جرت في الربيع والتي شهدت انتخاب الألبان العرقيين لعدد من البلديات في شمال كوسوفو لتزيد الطين بلة. وأثارت النتائج غضبا بين الصرب في المنطقة الذين قاطعوا الانتخابات قائلين إن مطالبهم بمزيد من الحكم الذاتي لم تتم تلبيتها. وتصاعدت حدة التوترات أكثر خلال فصل الصيف، في أعقاب تبادل لإطلاق النار بين مجموعة مدججة بالسلاح من الصرب وقوات الشرطة الخاصة في كوسوفو في قرية بانجسكا بشمال كوسوفو، والذي قُتل فيه ضابط شرطة وثلاثة مسلحين".وتابعت الشبكة، "وتقوم منظمة حلف شمال الأطلسي بمهمة حفظ السلام في كوسوفو منذ عام 1999 في أعقاب الصراع الدموي بين الألبان العرقيين المعارضين للصرب وحكومة يوغوسلافيا في عام 1998. وكان رد فعل التحالف العسكري على حادثة أيلول هو نشر قوات حفظ سلام إضافية في المنطقة، في حين عززت صربيا وجودها العسكري على طول حدودها مع كوسوفو. وأثارت هذه الخطوة قلق المسؤولين الأميركيين والأوروبيين الذين أعربوا عن قلقهم العميق إزاء أعمال العنف والحشد "غير المسبوق" للقوات العسكرية هناك، كما وصفها البيت الأبيض. ونفت صربيا زيادة التعبئة العسكرية بالقرب من حدود كوسوفو".وأضافت الشبكة، "كما سعى الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش إلى طمأنة الغرب، إذ قال لصحيفة "فايننشال تايمز" في بيان نهاية الأسبوع الماضي إنه ليس لديه أي نية لإصدار أوامر للقوات العسكرية بعبور الحدود إلى كوسوفو، مشيراً إلى أن هذا سيكون له نتائج عكسية على تطلعات بلغراد للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وعلى الرغم من هذه التأكيدات، يقول محللو الدفاع إن الوضع في المنطقة يشبه برميل بارود، مع احتمال اشتعاله مع أدنى شرارة. وقد شبه إيان بريمر، مؤسس مجموعة أوراسيا، التوترات بالصراع الأخير بين أرمينيا وأذربيجان، والذي بلغ ذروته الشهر الماضي باستيلاء الجيش الأذربيجاني على منطقة ناغورنو كاراباخ المتنازع عليها في هجوم سريع دون تدخل خارجي يذكر".وبحسب الشبكة، "لدى صربيا طموحات للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي ومن غير المرجح أن ترغب في تعريض ذلك للخطر، أو انتظار رد مباشر من الناتو، وفقًا لأندريوس تورسا، مستشار أوروبا الوسطى والشرقية في شركة تينيو لاستشارات المخاطر.وقال تورسا في مذكرة يوم الثلاثاء "إن شن هجوم عسكري مباشر من قبل الجيش الصربي على شمال كوسوفو أمر مستبعد للغاية بسبب وجود قوات حفظ السلام التابعة لحلف شمال الأطلسي وخطر فرض عقوبات غربية عقابية نتيجة لمثل هذا العمل"."وتابعت الشبكة، "وقال تورسا: "إلى جانب الحاجة الملحة إلى وقف التصعيد، فإن احتمالات التوصل إلى حل أكثر استدامة للصراع الطويل الأمد بين الجانبين قاتمة، خاصة مع بقاء الزعماء القوميين مثل فوتشيتش ورئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي في السلطة". وأضاف أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في وقت سابق من هذا العام بهدف تطبيع العلاقات أثبت حتى الآن عدم فعاليته ولا يبدو أن أياً من الطرفين مستعد للتوصل إلى حلول وسط بشأن "القضايا الأساسية مثل سيادة كوسوفو وحقوق الأقليات العرقية في شمال كوسوفو"."