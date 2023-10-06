أسبوع قادم صاخب في أميركا... وسيناتور يذكر السبب!

أكد عضو الكونغرس الأمريكي الجمهوري، تروي نيلز، أن العديد من المشرعين الأميركيين يعتزمون ترشيح الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، لمنصب رئيس مجلس النواب الشاغر الأسبوع المقبل.



وقال نيلز: "اتصل بي العديد من أعضاء الكونغرس المستعدين لإلقاء خطابات لدعم ترشيح دونالد ترامب لمنصب رئيس مجلس النواب. الأسبوع المقبل سيكون صاخبا".

Advertisement



وأعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عن استعداده لتولي منصب رئيس مجلس النواب مؤقتا، حتى يقرر الجمهوريون من سيترأس المجلس بعد إقالة كيفن مكارثي. وقال نيلز: "اتصل بي العديد من أعضاء الكونغرس المستعدين لإلقاء خطابات لدعم ترشيح دونالد ترامب لمنصب رئيس مجلس النواب. الأسبوع المقبل سيكون صاخبا".وأعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عن استعداده لتولي منصب رئيس مجلس النواب مؤقتا، حتى يقرر الجمهوريون من سيترأس المجلس بعد إقالة كيفن مكارثي.



وأعرب عن استعداده لتولي رئاسة المجلس لفترة 30 أو 60 أو 90 يوما، مضيفا أنه سيقوم بذلك "من أجل الحزب فقط".



هذا وكان مجلس النواب الأميركي، قد أقر عقب جلسة تصويت نظمها الثلاثاء الماضي، إقالة رئيسه كيفن مكارثي، وصوت 216 عضوا في الكونغرس لصالح عزله من منصبه، وصوت 210 ضد ذلك.



وكانت هذه المرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة التي تتم فيها إقالة رئيس مجلس النواب من منصبه، إذ سبقتها محاولة عام 1910، لكنها لم تنجح. (RT)