هذا البلد "فاسد تماما"... رئيس المفوضية الأوروبية السابق يعلق على انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد

انتقد رئيس المفوضية الأوروبية السابق، جان كلود يونكر، بشدة احتمالات انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، قائلا إن هذا البلد "فاسد تماما".

وقال جان كلود يونكر إن "كل شخص له علاقة مع أوكرانيا يعرف أنها فاسدة على كل مستويات المجتمع. وعلى الرغم من جهودها، فهي ليست جاهزة للانضمام (إلى الاتحاد الأوروبي)، وتحتاج إلى عمليات إصلاح داخلية هائلة".

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جاءت تصريحات المسؤول الأوروبي السابق خلال مقابلة مع صحيفة "Augsburger Allgemeine" الألمانية، نشرت الخميس.





وصرّح: "إن إطلاق وعود كاذبة للأوكرانيين فيما يتصل بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، لن يكون مفيدا لا للاتحاد ولا لأوكرانيا".

وتابع يونكر، وهو من لوكسمبورغ وتولى المنصب الأوروبي الرفيع بين عامي 2014- 2019، بأنه "لا يجب عليك قطع وعود كاذبة لشعب أوكرانيا الغارق في المعاناة".

وقال: "أنا غاضب جدا من بعض الأصوات في أوروبا التي تقول للأوكرانيين إنه بإمكانهم أن يصبحوا أعضاء في الاتحاد في الحال".

وشدد على أن الدول الطامحة بعضوية الاتحاد الأوروبي مثل أوكرانيا ومولدوفا أن تحدث إصلاحات داخلية، وأن تحصل على دعم "الأغلبية المؤهلة".

وتواجه أوكرانيا منذ سنوات أسئلة بشأن سجلها في مكافحة الفساد. (سكاي نيوز)