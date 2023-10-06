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عربي-دولي
دولة تضع 42 مطاراً في حالة تأهب قصوى... ما الذي يجري فيها؟
Lebanon 24
06-10-2023
|
05:08
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قالت هيئة الطيران المدني الفلبينية، إنه تم وضع 42 مطارا في حالة تأهب قصوى بعد تهديدات بوجود قنابل.
وأعلنت أنه يجري تنفيذ "إجراءات أمنية معززة فورية" في كافة المطارات التجارية الفلبينية بينما يتم التحقق من صحة التهديد، موضحة أن التهديدات أرسلت عبر البريد الإلكتروني وتحدثت عن استهداف رحلات جوية إلى سيبو وبيكول ودافاو وبالاوان.
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وقال مصدر في الخطوط الجوية الفلبينية، إن الناقل الوطني يعمل "كالمعتاد".
وذكر متحدث باسم شركة طيران "سيبو باسيفيك" أن شركة الطيران "تتبع البروتوكولات المعتادة".
وكشف وزير النقل خايمي باوتيستا أنه تمت زيادة الدوريات ونشر وحدات كلاب K9 في كافة صالات مطار مانيلا الدولي، وسط تنسيق كامل بين وكالات إنفاذ القانون، مبينا أنه "لا يوجد تأثير متوقع على أي رحلات جوية مجدولة". (روسيا اليوم)
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