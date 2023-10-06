الإيرانيّة نرجس محمدي تفوز بجائزة نوبل للسلام لعام 2023

فازت الناشطة الإيرانية المسجونة والمدافعة عن حقوق المرأة نرجس محمدي بجائزة نوبل للسلام 2023.



وقالت اللجنة المانحة للجائزة إن "جائزة نوبل للسلام تُمنح لنرجس محمدي لنضالها ضد اضطهاد النساء في إيران وكفاحها من أجل تعزيز حقوق الإنسان والحرية للجميع". (العربية)

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