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الإيرانيّة نرجس محمدي تفوز بجائزة نوبل للسلام لعام 2023

Lebanon 24
06-10-2023 | 05:20
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فازت الناشطة الإيرانية المسجونة والمدافعة عن حقوق المرأة نرجس محمدي بجائزة نوبل للسلام 2023.

وقالت اللجنة المانحة للجائزة إن "جائزة نوبل للسلام تُمنح لنرجس محمدي لنضالها ضد اضطهاد النساء في إيران وكفاحها من أجل تعزيز حقوق الإنسان والحرية للجميع". (العربية)
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