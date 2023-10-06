Advertisement

عربي-دولي

متّهم بالإعتداء جنسيّاً على الطلاب... وفاة طبيب كان يعمل في إحدى أبرز الجامعات

Lebanon 24
06-10-2023 | 05:40
A-
A+
Doc-P-1114212-638321921275938107.jpg
Doc-P-1114212-638321921275938107.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تُوفي الطبيب النسائي السابق في جامعة جنوب كاليفورنيا الأميركية جورج تيندال، المتّهم بالاعتداء الجنسي على طلاب.

وقال المحامي ليونارد ليفين، إنه تمّ العثور على تيندال ميتا في منزله.

وتم اتهام تيندال بالاعتداء الجنسي على أكثر من اثنتي عشرة امرأة في المركز الصحي الطلابي، وذلك خلال عمله في الجامعة البارزة لحوالي ثلاثة عقود. (روسيا اليوم)
 
Advertisement
الولايات المتحدة.. العثور على طبيب متهم بالاعتداء الجنسي متوفيا في منزله

عربي-دولي

منوعات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:39 | 2023-10-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:43 | 2023-10-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2023-10-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2023-10-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2023-10-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:30 | 2023-10-06
08:00 | 2023-10-06
07:59 | 2023-10-06
07:35 | 2023-10-06
07:23 | 2023-10-06
07:17 | 2023-10-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24