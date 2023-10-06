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عربي-دولي
متّهم بالإعتداء جنسيّاً على الطلاب... وفاة طبيب كان يعمل في إحدى أبرز الجامعات
Lebanon 24
06-10-2023
|
05:40
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تُوفي الطبيب النسائي السابق في جامعة جنوب كاليفورنيا الأميركية جورج تيندال، المتّهم بالاعتداء الجنسي على طلاب.
وقال المحامي ليونارد ليفين، إنه تمّ العثور على تيندال ميتا في منزله.
وتم اتهام تيندال بالاعتداء الجنسي على أكثر من اثنتي عشرة امرأة في المركز الصحي الطلابي، وذلك خلال عمله في الجامعة البارزة لحوالي ثلاثة عقود. (روسيا اليوم)
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