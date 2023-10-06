بعد أقلّ من 24 ساعة على هجوم الكليّة الحربيّة... المضادات الأرضية تتصدى لطائرات مسيّرة في حمص

دوت أصوات مضادات أرضية ورصاص سمع بقوة في مدينة حمص وسط سوريا، نتيجة التصدي لطائرات مسيّرة في أجواء المنطقة، تزامنا مع سماع أصوات تحليق طائرات مروحية في الأجواء.



ويأتي ذلك، بعد أقل من 24 ساعة على استهداف الكلية الحربية في حمص، الذي أسفر عن مقتل 123 شخص. (سكاي نيوز)

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