Advertisement

عربي-دولي

بعد أقلّ من 24 ساعة على هجوم الكليّة الحربيّة... المضادات الأرضية تتصدى لطائرات مسيّرة في حمص

Lebanon 24
06-10-2023 | 06:17
A-
A+
Doc-P-1114227-638321952675848960.png
Doc-P-1114227-638321952675848960.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
دوت أصوات مضادات أرضية ورصاص سمع بقوة في مدينة حمص وسط سوريا، نتيجة التصدي لطائرات مسيّرة في أجواء المنطقة، تزامنا مع سماع أصوات تحليق طائرات مروحية في الأجواء.

ويأتي ذلك، بعد أقل من 24 ساعة على استهداف الكلية الحربية في حمص، الذي أسفر عن مقتل 123 شخص. (سكاي نيوز)
Advertisement
 
 
 


تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:00 | 2023-10-06
13:00 | 2023-10-06
12:53 | 2023-10-06
12:30 | 2023-10-06
12:30 | 2023-10-06
12:00 | 2023-10-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24