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عربي-دولي

انفجاران منفصلان في هولندا

Lebanon 24
06-10-2023 | 06:45
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أفادت الشرطة الهولندية، بأن انفجارا وقع ليل أمس الخميس في مكتب محاماة في لاهاي، وسبقه انفجار في مبنى سكني في مدينة فاترينغين المجاورة ما أدى إلى إصابة شخص واحد.

ووفقا للشرطة، فقد وقع أول انفجار في مبنى سكني في واترينغين، التي تقع على بعد 5 كيلومترات جنوب غرب لاهاي، مما أدى إلى اندلاع حريق صغير وإصابة شخص واحد، بالإضافة إلى تعرض المبنى لأضرار.
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وذكرت أن الانفجار الثاني وقع حوالي الساعة 3:30 صباحا وأدى إلى نشوب حريق في واجهة مكتب المحاماة. ولحقت أضرار بالواجهة والباب الأمامي، مشيرة إلى أنه عندما وصل الضباط إلى الموقع، لم يتمكنوا من العثور على المشتبه به. (روسيا اليوم) 
المصدر: روسيا اليوم
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