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عربي-دولي
يُعالج مرضاه مجاناً ويُحبّه الجميع... إصابة طبيب شهير بمرض السرطان
Lebanon 24
06-10-2023
|
06:43
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تصدر خبر إصابة الطبيب المصري الشهير هاني الناظر بمرض السرطان مواقع التواصل في مصر، حيث تعاطف معه الآلاف نظراً لما كان يقدمه من خدمات إنسانية للمرضى.
وفوجئ متابعو الناظر بتدوينة له قبل أيام يعتذر فيها عن تلقي مكالمات أو رسائل عبر الفيسبوك من المتابعين أو المرضى لشعوره بوعكة صحية كبيرة.
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وأعلن الدكتور محمد الناظر نجل الطبيب الشهير عن إصابة والده بالسرطان.
وتسبب الخبر في حالة حزن واسعة لدى متابعي الطبيب الشهير الذي كان يقوم بالكشف وكتابة الدواء لمرضاه مجانا عبر الفيسبوك، حيث كان يطلب من المرضى تصوير مكان الألم أو الإصابة الجلدية، وإرسالها عبر الواتساب على هاتفه الشخصي أو في رسالة عبر حسابه الشخصي على الفيسبوك، ويتمكن من خلال ذلك من تشخيص المرض ووصف الدواء وكتابة روشتة به وإرسالها للمريض بنفس الطريقة.
وخلال اجتياح وباء كورونا والأزمة الاقتصادية التي مرت بها مصر، كان الطبيب الشهير يقدم خدماته في عيادته الخاصة لغير القادرين مجانا فضلا عن مواصلته تقديم الاستشارات الطبية لمتابعيه عبر وسائل التواصل مجانا أيضا وبدون أي تبرم أو ضيق من كثرة الطلبات أو الأسئلة التي يتلقاها.
ويُعتبر الدكتور هاني الناظر أحد أبرز وأشهر الأطباء المتخصصين في الأمراض الجلدية في مصر، وكان أول من اكتشف وبدأ برنامج علاج مرضى الصدفية في رمال سفاجا بالبحر الأحمر عام 1993. (العربية)
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