وكالة فارس الإيرانية: نرجس محمدي حصلت على جائزة نوبل لأفعالها ضد "الأمن القومي"

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صرّحت وكالة فارس الإيرانية شبه الرسمية للأنباء إن نرجس محمدي الناشطة المسجونة المدافعة عن حقوق المرأة حصلت على جائزة نوبل للسلام يوم الجمعة "لأفعالها ضد الأمن القومي الإيراني".وذكرت الوكالة: "حصلت نرجس محمدي على جائزتها من الغرب... تصدرت عناوين الأخبار عدة مرات بسبب أفعالها ضد الأمن القومي".ولم تعلّق السلطات الإيرانية بعد على الجائزة.