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عربي-دولي

وكالة فارس الإيرانية: نرجس محمدي حصلت على جائزة نوبل لأفعالها ضد "الأمن القومي"

Lebanon 24
06-10-2023 | 07:17
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صرّحت وكالة فارس الإيرانية شبه الرسمية للأنباء إن نرجس محمدي الناشطة المسجونة المدافعة عن حقوق المرأة حصلت على جائزة نوبل للسلام يوم الجمعة "لأفعالها ضد الأمن القومي الإيراني".

وذكرت الوكالة: "حصلت نرجس محمدي على جائزتها من الغرب... تصدرت عناوين الأخبار عدة مرات بسبب أفعالها ضد الأمن القومي".
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ولم تعلّق السلطات الإيرانية بعد على الجائزة.
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